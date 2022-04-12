Сестра Жанны Фриске выписалась из родильного отделения: «Наконец-то мы едем домой!»

Сегодня новоиспеченная мама выписалась из клиники. «Наконец-то мы едем домой! Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой. Это так волнительно», — сообщила Наталья.

Поклонники Натальи неустанно поздравляют ее комментариях: «Пусть у вас все будет хорошо! Счастья вам», «Расцвели после родов», «Надеемся, что кроха познакомится не только с бабушкой и дедушкой, но и с братом Платоном».

Фото: Global Look Press, соцсети