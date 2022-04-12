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Сестра Жанны Фриске выписалась из родильного отделения: «Наконец-то мы едем домой!»

Недавно Наталья Фриске родила первенца. Звезда счастлива быть мамой маленькой девочки. Наконец малышка вместе с мамой отправились домой, чтобы познакомиться с бабушкой и дедушкой.
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Наталья Фриске

Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

8 апреля Наталья Фриске впервые стала мамой. Радостной новостью она поделилась с поклонниками в личном блоге. «Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище!» — написала звезда.

Родители Натальи Ольга и Владимир Фриске счастливы наконец понянчить внучку. Глава семейства уже прокомментировал счастливое событие: «Внучку видел, но на руках не держал. Видел на фотографиях, на видео в Интернете. Очень-очень большая! 4470 весит и 58 сантиметров рост. Богатырша! Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие румяные. Есть какое-то сходство с Платоном».

Сегодня новоиспеченная мама выписалась из клиники. «Наконец-то мы едем домой! Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой. Это так волнительно», — сообщила Наталья.

Поклонники Натальи неустанно поздравляют ее комментариях: «Пусть у вас все будет хорошо! Счастья вам», «Расцвели после родов», «Надеемся, что кроха познакомится не только с бабушкой и дедушкой, но и с братом Платоном».

Фото: Global Look Press, соцсети

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