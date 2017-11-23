Родные безвременно ушедшей из жизни певицы обнаружили архивные фотографии, которые считались пропавшими.

15 июня 2015 года не стало популярной певицы Жанны Фриске. Родные и близкие знаменитости очень тяжело переживают утрату и поэтому стараются часто устраивать «дни памяти». Так, сестра исполнительницы рассказала фолловерам о последней встрече в квартире Жанны. Наталья Фриске встретилась с мамой и подругой в центре Москвы, где в последнее время жила певица. В квартире экс-солистки группы «Блестящие» близкие нашли уникальные фотографии, которые считались сгоревшими при пожаре. Об этом Наталья поведала в своем Instagram.

«Приехали сегодня в гости к нашей Малышке... разбирали фотки) часов с 12 до 21 без остановки сидели вспоминали, болтали... и такое чувство что она была с нами рядом...нашла столько фоток наших детских🙈 даже не думала что они остались...( думала все фото и видео сгорели в бане в 2008 году..но нет)) и я безумно рада этому🙏🏽» — написала под трогательным снимком сестра Жанны.

К слову, некоторое время назад Наталья Фриске заявляла о желании открыть в квартире сестры музей, но этот план пока не был реализован.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram, east news