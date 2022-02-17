Сестра Жанны Фриске беременна первенцем: «Я долго ждала этого чудесного подарка»

35-летняя Наталья Фриске ждет малыша. Она скрывала свое положение до последнего, но из-за вмешательства «желтой» прессы решила объявить о скором прибавлении. «Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить. «Спасибо» им за это! Все перевернули с ног на голову. Ничего не зная, пишут такую ерунду. Ну да бог им судья, им же тоже надо на что-то жить», — написала Фриске в блоге.

Поклонники подозревают, что девушка сделала процедуру ЭКО. Наталья не комментирует этот слух, лишь говорит, что скоро поделится всеми подробностями. Пол будущего ребенка Фриске также держит в тайне.