Сестра Жанны Фриске беременна первенцем: «Я долго ждала этого чудесного подарка»
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Фото: instagram/ friske_natalia
35-летняя Наталья Фриске ждет малыша. Она скрывала свое положение до последнего, но из-за вмешательства «желтой» прессы решила объявить о скором прибавлении. «Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить. «Спасибо» им за это! Все перевернули с ног на голову. Ничего не зная, пишут такую ерунду. Ну да бог им судья, им же тоже надо на что-то жить», — написала Фриске в блоге.
Поклонники подозревают, что девушка сделала процедуру ЭКО. Наталья не комментирует этот слух, лишь говорит, что скоро поделится всеми подробностями. Пол будущего ребенка Фриске также держит в тайне.
Сестра певицы признается, что невероятно рада будущему малышу: «Ну что же, уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже».
Радость от грядущего пополнения с Натальей разделяют ее родители. Ведь внука, которого им подарила Жанна, они так и не понянчили. Дмитрий Шепелев запретил родным исполнительницы общаться с мальчиком. «Пока ждем, что будет дальше. Вот появится малыш, будет легче, отдушина будет. Да и Платоша растет, верим, что вырастет и сам придет, все поймет», — высказался отец семейства.
Напомним, что Наталья дважды была замужем. В браке со вторым мужем ей удалось забеременеть, но малыш так и не появился на свет. У Фриске случился выкидыш на фоне стресса.
Подписчики поспешили поздравить будущую маму в комментариях: «Поздравляю тебя от всего сердца! Знаю, как долго ты этого ждала и мечтала о малыше», «Легкой беременности и легких родов», «Прекрасная новость», «Это такое большое счастье», «Как за вас, давно так ни за кого не радовалась. Вы будете прекрасной мамой».
Точно неизвестно, кто отец ребенка. Наталья не замужем, но состоит в отношениях с возлюбленным Николаем. По словам Фриске, он единственный ее понимает.
Фото и видео: Instagram