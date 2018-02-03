Сводная сестра Виктории Лопыревой 24-летняя Эмилия Крузе-Орлинова рассказала одному из российских СМИ об отношениях с родственницей.

Несколько лет назад Виктория Лопырева и ее сестра Эмилия поссорились. Девушка заболела раком, но модель и телеведущая не протянула ей руку помощи. С тех пор Виктория и Эмилия не общаются, поэтому звезда не была приглашена на свадьбу сестры, которая состоится совсем скоро в Болгарии.

«Я не жду от нее приглашения на свадьбу с Басковым, и ее звать на свое тоже не вижу смысла, — призналась Крузе-Орлинова газете «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону». — Она мне показала, как относится. Мне она больше не интересна».