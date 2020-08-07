Сестра Натальи Подольской похвасталась результатами пластики живота: «Это лучшее, что я сделала»
Фото: Instagram/@yuliana_pod
Сестра-двойняшка Натальи Подольской похвасталась результатами пластической операции — Юлиана Подольская решилась на абдоминопластику из-за послеродовых осложнений: «В последнее время мне много пишут в Директ вопросы как я похудела. Отвечаю: я не худела специально. Я просто сделала операцию в марте этого года. Мне убрали пупочную грыжу, ушили диастаз и сделали абдоминопластику. В карусели видно, что было до. А теперь вот так👆🏻 Сказать, что я довольна - ничего не сказать! После родов я раздала все свои облегающие мини, т.к. живот, хоть и не был большим, все равно торчал. Теперь приходится заново обновлять гардероб:) а тогда... я смирилась, пока не встретила подругу, тоже маму двойни, которая сделала эту операцию. Ее фраза «это лучшее, что я сделала в своей жизни» крепко засела у меня в голове. И я решилась».
«Было очень страшно, это серьезная операция. Но мне посчастливилось встретить чудесного Доктора, которому я доверилась. И он сделал мне талию, плоский живот и новый пупок:)) а бонусом, из-за ношения корсета, я и похудела, в нем особо не поешь. И знаете, это лучшее, что я сделала (в этом году точно)! Чувствую себя лет на 10 моложе. Так что девочки, не бойтесь, если есть показания - делайте. Это в первую очередь про здоровье:)», — рассказала о своем опыте сестра Натальи Подольской.
Отметим, Наталья и Юлиана Подольские забеременели с разницей в несколько недель. В 2015 году 33-летняя Наталья родила сына Артемия, а ее сестра — двойняшек Анастасию и Александру.
Фото: Instagram Юлианы и Натальи Подольских
Видео: Instagram
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