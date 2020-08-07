Сестра Натальи Подольской похвасталась результатами пластики живота: «Это лучшее, что я сделала»

«Было очень страшно, это серьезная операция. Но мне посчастливилось встретить чудесного Доктора, которому я доверилась. И он сделал мне талию, плоский живот и новый пупок:)) а бонусом, из-за ношения корсета, я и похудела, в нем особо не поешь. И знаете, это лучшее, что я сделала (в этом году точно)! Чувствую себя лет на 10 моложе. Так что девочки, не бойтесь, если есть показания - делайте. Это в первую очередь про здоровье:)», — рассказала о своем опыте сестра Натальи Подольской.

Отметим, Наталья и Юлиана Подольские забеременели с разницей в несколько недель. В 2015 году 33-летняя Наталья родила сына Артемия, а ее сестра — двойняшек Анастасию и Александру.