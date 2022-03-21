Сестра Михаила Ефремова пожаловалась, что ее семья может лишиться участка в Подмосковье

На земельном участке построен дом, в котором ранее жил и сам Михаил. Его возвел народный артист СССР Олег Ефремов. В этом же доме свое детство провел Никита Ефремов. Сестра Михаила Ефремова Анастасия проживает там уже 35 лет. Она рассказала, что не может оформить в собственность землю под домом.

«Олег Ефремов был членом-пайщиком ДСК «Чайка» и за ним закреплено по документам «строение». В 2000-м году папы не стало, и мы с Мишкой стали разбираться по наследству. Мишке досталась квартира, а мне этот дом – совершенно справедливо, так как я его достраивала, я там жила», — рассказала Анастасия изданию «Комсомольская правда».

Проблема в том, что в официальной собственности Ефремовой значится только дом без земли под ним. Женщина обеспокоена тем, что ее могут лишить фамильного участка. Однако, юристы уверяют, что все возможно исправить. По мнению экспертов, землю еще можно оформить в собственность, как это и сделали остальные жители поселка.