Сестра Меган Маркл написала разоблачительные мемуары о герцогине
Фото: instagram.com/sussexroyal
Презентация издания под названием «Дневник нахальной принцессы» назначена на 17 января. Как уточнил анонимный источник журнала In Touch Weekly, герцогиня Сассекская, вероятно, прилюдно никак не будет реагировать на выход книги. При этом сводная родственница в мемуарах раскроет «хорошие, плохие и грязные» подробности о Меган. «Некоторые ей не придутся по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду», - заявила автор.
Сестра Маркл признается, что не имеет цели разрушить репутацию семьи второго британского принца и его супруги. Ее кредо – откровенность, и его она постаралась придерживаться в книге.
Саманта неоднократно обвиняла Меган Маркл в том, что та якобы не хочет помогать отцу. Сводная сестра всегда была главным хейтером герцогини, утверждая, что та - выскочка и лгунья, от которой принц должен держаться подальше. Еще до свадьбы с Гарри она обещала ей выпустить «разоблачительную» книгу, после которой, по мнению Саманты, принц бросит супругу. Грант в беседах с журналистами называет Меган «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе». При этом близкие знакомые Маркл утверждают, что герцогиня никогда не общалась со сводными братом и сестрой - Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим.
Фото: Instagram/@sussexroyal
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