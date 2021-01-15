Сестра Меган Маркл написала разоблачительные мемуары о герцогине

Сестра Маркл признается, что не имеет цели разрушить репутацию семьи второго британского принца и его супруги. Ее кредо – откровенность, и его она постаралась придерживаться в книге.

Саманта неоднократно обвиняла Меган Маркл в том, что та якобы не хочет помогать отцу. Сводная сестра всегда была главным хейтером герцогини, утверждая, что та - выскочка и лгунья, от которой принц должен держаться подальше. Еще до свадьбы с Гарри она обещала ей выпустить «разоблачительную» книгу, после которой, по мнению Саманты, принц бросит супругу. Грант в беседах с журналистами называет Меган «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе». При этом близкие знакомые Маркл утверждают, что герцогиня никогда не общалась со сводными братом и сестрой - Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим.