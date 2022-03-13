Сестра Леонида Агутина рассказала о смертельном диагнозе сына

Врачи предлагали женщине прервать беременность на сроке 23 недели. Мария Агутина не смогла этого сделать. Ведь она уже чувствовала ребенка и даже дала ему имя Матвей.

«Если моему сыну суждено прожить семь дней, пусть он проживет их в любви» —говорит Мария и решает рожать.

Своему знаменитому брату Наталья не сообщала о страшном диагнозе племянника. После рождения сына, Мария связалась с благотворительными фондами и готовилась к плановым операциям. Леонид Агутин узнал о диагнозе племянника только через полгода. Мария с Матвеем тогда готовились ко второй операции в Америке.