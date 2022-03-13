Сестра Леонида Агутина рассказала о смертельном диагнозе сына
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Фото: instagram.com/agutinamaria/
Мария Агутина стала гостьей программы «Звезды сошлись» на НТВ. Рассказывая о своей жизни, женщина подняла нелегкую для себя тему. На очередном плановом обследовании Мария узнала, что у ее сына врожденный порок сердца.
«На обследовании врач сказал, что у ребенка подозрение на порок сердца. Не развилась левая половина сердца. Шансов на выживания у ребенка нет», — вспоминает слова врачей Агутина.
Врачи предлагали женщине прервать беременность на сроке 23 недели. Мария Агутина не смогла этого сделать. Ведь она уже чувствовала ребенка и даже дала ему имя Матвей.
«Если моему сыну суждено прожить семь дней, пусть он проживет их в любви» —говорит Мария и решает рожать.
Своему знаменитому брату Наталья не сообщала о страшном диагнозе племянника. После рождения сына, Мария связалась с благотворительными фондами и готовилась к плановым операциям. Леонид Агутин узнал о диагнозе племянника только через полгода. Мария с Матвеем тогда готовились ко второй операции в Америке.
«Когда я думала, что меня некому будет встретить в Нью-Йорке и отвезти в клинику в Филадельфию, Лёня позвонил и сказал: тебя встретит лимузин и отвезет в больницу. А туда три часа дороги только на скоростном поезде! В итоге лимузин не понадобился, меня встретил представитель американской стороны Михаил Юрьев, но про тот лимузин я помню до сих пор. И когда после операции УЗИ показало, что у Матвея сузилась левая легочная артерия и нужно ставить стент и оплатить дополнительный счет на 50 тысяч долларов, Лёня перечислил часть суммы на оплату счета уже на следующий день. Моя сестринская тебе благодарность, Лёня, за все!» — вспоминает Мария Агутина.
Операции прошли хорошо, и мальчик чувствовал себя вполне здоровым Однако подхваченная простуда осложнила его самочувствие. К большому горю родных мальчик умер от осложнений болезни в возрасте двух лет.
Фото и видео: instagram.com/agutinleonid/, instagram.com/agutinamaria/