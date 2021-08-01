Сестра Егора Кончаловского взяла ребенка из детдома

«Мой второй муж - обеспеченный человек, но мы с ним расстались. Друзьями. Сейчас у меня новый муж, по образованию химик, занимается IT-технологиями. Я всегда замужем. Мы удочерили девочку Настю из детского дома. Этого не скрываем, потому что ложь к хорошему никогда не приводит», — рассказала режиссер.

Напомним, что Екатерина Двигубская родилась в Москве в творческой семье. Актриса была замужем за продюсером Александром Готлибом и актером Александром Быковым. От второго брака у режиссера есть единственный биологический сын Тимофей.