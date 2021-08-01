Сестра Егора Кончаловского взяла ребенка из детдома
Дочь талантливого художника Николая Двигубского и бывшей жены Андрея Кончаловского актрисы Натальи Аринбасаровой счастлива в браке и воспитывает сына и дочь. Режиссер фильмов «Дорогая Маша Березина», «Сделка», «Москва, я люблю тебя!», «До смерти красива» и других призналась, что решилась на удочерение.
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Фото: @katyadvi/Instagram
Екатерина рассказала, что девочку, которую они с мужем взяли из детского дома, зовут Настей.
«Мой второй муж - обеспеченный человек, но мы с ним расстались. Друзьями. Сейчас у меня новый муж, по образованию химик, занимается IT-технологиями. Я всегда замужем. Мы удочерили девочку Настю из детского дома. Этого не скрываем, потому что ложь к хорошему никогда не приводит», — рассказала режиссер.
Напомним, что Екатерина Двигубская родилась в Москве в творческой семье. Актриса была замужем за продюсером Александром Готлибом и актером Александром Быковым. От второго брака у режиссера есть единственный биологический сын Тимофей.
Фото и видео: Instagram
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