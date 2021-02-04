Сестра Эмина Агаларова нашла обманувшего ее мошенника с помощью частного детектива

Сабина Агаларова, сестра Эмина Агаларова, певца и владельца Crocus. Group, решила организовать собственный бизнес и начать продавать медицинские маски.

Товар Агаларова закупила оптом, и отдала 8,6 миллионов за 400 тысяч масок. Правда, реализовать их ей так и не пришлось – мошенник перестал выходить на связь. Об этом пишет Mash.

Далеко уйти ему не удалось – бизнесвумен наняла частного детектива, который и разыскал горе-бизнесмена.

Обнаруженный Сергей из Иваново под напором полиции вернул 6 миллионов, остальное пришлось выбивать через суд. По словам мошенника, два с половиной миллиона, полученных от Агаларовой, он потратил на приобретение масок.

Кроме того, на заседании суда, на которое Сергей сам не явился, он прислал накладные с доказательством поставки на 2,6 млн. Однако Сабина заявила, что ничего не получила, и подпись на документах принадлежит не ей. Суд согласился.

В итоге суд принял решение – мошеннику придется выплатить 3,5 млн — с учётом неустойки и штрафа. На достигнутом Агаларова останавливаться не собирается, и требует возбуждения уголовного дела.