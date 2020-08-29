Сестра Егора Крида выходит замуж и переезжает в Буэнос-Айрес
Актриса Полина Булаткина, которая приходится сестрой певцу Егору Криду, объявила о своей скорой свадьбе. 27-летняя артистка, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе и строит карьеру в кинобизнесе, выложила снимок с примерки свадебного платья.
Во время сегодняшней примерки платьев я наконец-то полностью прочувствовала реальность происходящего. Честно говоря , с открытым ртом наблюдаю за поворотами своей жизни,
— призналась Полина. Поздравляя девушку, ее подписчики предположили, о каких переменах идет речь. Ведь фото намерено сделано нечетким, а в отражении видно, что Полина держит руку поперек округлившегося живота. Официально о беременности девушка не сообщала.
Предложение руки и сердца Булаткина получила от своего избранника Чарли Морено полтора месяца назад. Пара встречается не первый год, вместе выходи в свет и ездит в совместные путешествия.
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Never done #mancrushmonday but there’s a first time for everything. My #mcm @elcharlymoreno who supports me and inspires me every day. 💕 Here’s to many more memories together ! Пусть ваши мужчины будут вас вдохновлять и поддерживать каждый день ! Ведь так важно, чтобы наши самые близкие тоже верили в нас 💕 #monday #happymonday #weekendmemories
Я сказала «да» моему любимому, самому достойному мужчине, который когда-либо встречался мне на пути. Хочется описать этот момент во всех подробностях и красках, но почему-то не находятся подходящие слова, только эмоции и чувства. Скажу только то, что Он — то самое настоящее и родное, которого я очень долго ждала,
— делилась Полина после помолвки. Также девушка указала, что ее жениха в связи с работой перевели в Буэнос-Айрес. Поэтому новоявленная невеста решила отправиться за ним, оставив Лос-Анджелес и связанные с этим городом карьерные планы. Тем не менее, Полина уточнила, что будет пытаться найти вариант совместить творчество и семейную жизнь.
Фото: @paulinamichaels/Instagram; Anatoly Lomohov/Global Look Press
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