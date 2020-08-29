Сестра Егора Крида выходит замуж и переезжает в Буэнос-Айрес

— призналась Полина. Поздравляя девушку, ее подписчики предположили, о каких переменах идет речь. Ведь фото намерено сделано нечетким, а в отражении видно, что Полина держит руку поперек округлившегося живота. Официально о беременности девушка не сообщала.

Предложение руки и сердца Булаткина получила от своего избранника Чарли Морено полтора месяца назад. Пара встречается не первый год, вместе выходи в свет и ездит в совместные путешествия.