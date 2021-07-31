Сестра Егора Крида устроила пышную свадьбу в Москве: мужем Полины стал аргентинец
Если бракосочетание проходило в узком кругу в Лос-Анджелесе, то на сегодняшнюю церемонии влюбленные смогли пригласить больше друзей, родственников и родных. На видео, которыми Егор Крид поделился в социальных сетях, отчетливо видно, как отец, Николай Булаткин, ведет к алтарю свою дочь и передает ее жениху — гражданину Аргентины, Чарли Морено.
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Фото: Личный Instagram @egorkreed
Полина произносила клятву в вечной любви в пышном платье с вышивкой, а ее избранник — выбрал для такого случая классический смокинг. 27-летний Егор Крид остановил свой выбор на костюме Prada. На свадьбе, певец был без спутницы, как известно, сейчас сердце исполнителя свободно.
О романе Полины с аргентинцем стало известно летом прошлого года. Тогда же родственница артиста объявила о помолвке. По словам девушки, она и мечтать не могла о таком муже.
«Во время заката в Санта-Монике я сказала «да» моему любимому, самому достойному мужчине, который когда-либо встречался мне на пути. Хочется так много написать, описать этот момент во всех подробностях и красках, но почему-то не находятся подходящие слова, только эмоции и чувства. Скажу только то, что он — то самое настоящее и родное, которое я очень долго ждала», — делилась сестра Крида.
Фото и видео: Instagram
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