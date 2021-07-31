Сестра Егора Крида устроила пышную свадьбу в Москве: мужем Полины стал аргентинец

О романе Полины с аргентинцем стало известно летом прошлого года. Тогда же родственница артиста объявила о помолвке. По словам девушки, она и мечтать не могла о таком муже.

«Во время заката в Санта-Монике я сказала «да» моему любимому, самому достойному мужчине, который когда-либо встречался мне на пути. Хочется так много написать, описать этот момент во всех подробностях и красках, но почему-то не находятся подходящие слова, только эмоции и чувства. Скажу только то, что он — то самое настоящее и родное, которое я очень долго ждала», — делилась сестра Крида.