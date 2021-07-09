Сестра Димы Билана рассказала, где и как тайком от брата зарабатывала себе на клип

«На подработку устроилась — несколько месяцев трудилась хостес в ресторане на Арбате. Встречала иностранцев, так как хорошо знаю английский. О творчестве в этот период пришлось забыть. Был очень тяжелый график — с утра до ночи и один выходной в неделю. Часть заработанного тратила на аранжировки, фотосессии, часть — откладывала. Но в какой-то момент пришлось уйти, так как не получалось ни с чем совмещать», — рассказала Анна Белан.

Она призналась, что ее семья и друзья не знали о работе, но все время удивлялись ее постоянно занятости и невозможно отвечать на телефонные звонки.

Анна рассказала, что получает от Димы Билана колоссальную поддержку, что всегда может обратиться к нему за советом, но только не в том, что касается музыки.

«Наше с Димой творчество абсолютно разное. Мы даже слушаем непохожую музыку. Меня вдохновляют техно, треп, дип-хаус, транс. Всегда могу положиться на брата, обратиться за помощью. Но не по трекам — здесь люблю все решать сама, полагаюсь на свой вкус. Когда работа почти завершена, то, конечно, отправляю Диме, его мнение всегда интересно», — говорит начинающая певица.

Девушка раскрыла секрет: вскоре она с братом выпустит дуэт, музыку уже выбрали. А помогать им будет друг, который жил в Корее и работал там в стиле K-pop.