Сестра Бритни Спирс призналась, что певица угрожала ей ножом

Бритни и Джейми-Линн в последние годы находятся в напряженных отношениях. Певица обвинила свою младшую сестру в том, что та отвернулась от нее, когда Бритни больше всего нуждалась в ней во время жестокой опеки, которая длилась 13 долгих лет.

После выхода откровенных мемуаров Джейми-Линн Бритни Спирс вновь раскритиковала свою сестру, указав на то, что ей нужно «перестать лгать».

Бритни Спирс написала в Twitter, что ее сестра буквально наживается на ней. «Джейми-Линн, поздравляю, детка! Ты опустилась на совершенно новый уровень низости. Я никогда не угрожала тебе ножом и даже не подумала бы сделать это», — оправдывается 40-летняя певица.