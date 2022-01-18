Сестра Бритни Спирс призналась, что певица угрожала ей ножом
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Фото: ImagePressAgency/face to face
Обвинения, которые выдвинула Джейми-Линн, запустили новую войну в отношениях певицы и ее семьи. 30-летняя девушка рассказала, что когда ей было 12, Бритни заперлась с ней в одной комнате и угрожала младшенькой ножом. Эти слова приводит таблоид Mirror.
Кроме того, младшая сестра Бритни описала характер певицы, назвав звезду «нулевых» параноиком и отметив, что она часто вела себя беспорядочно. Джейми-Линн также утверждает, что ее подростковые годы были потрачены на то, чтобы скрыть «эпизоды» Бритни от посторонних глаз.
Бритни и Джейми-Линн в последние годы находятся в напряженных отношениях. Певица обвинила свою младшую сестру в том, что та отвернулась от нее, когда Бритни больше всего нуждалась в ней во время жестокой опеки, которая длилась 13 долгих лет.
После выхода откровенных мемуаров Джейми-Линн Бритни Спирс вновь раскритиковала свою сестру, указав на то, что ей нужно «перестать лгать».
Бритни Спирс написала в Twitter, что ее сестра буквально наживается на ней. «Джейми-Линн, поздравляю, детка! Ты опустилась на совершенно новый уровень низости. Я никогда не угрожала тебе ножом и даже не подумала бы сделать это», — оправдывается 40-летняя певица.
Фото: GlobalLookPress