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Сестра Бритни Спирс призналась, что певица угрожала ей ножом

Джейми Линн, младшая сестра супер популярной когда-то певицы Бритни Спирс, выпустила автобиографию. В книге, которая называется «То, что я должна была сказать», младшая Спирс рассказала про отношения с известной сестрой.
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Слайд, который
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Певица Бритни Спирс

Фото: ImagePressAgency/face to face

Обвинения, которые выдвинула Джейми-Линн, запустили новую войну в отношениях певицы и ее семьи. 30-летняя девушка рассказала, что когда ей было 12, Бритни заперлась с ней в одной комнате и угрожала младшенькой ножом. Эти слова приводит таблоид Mirror.

Кроме того, младшая сестра Бритни описала характер певицы, назвав звезду «нулевых» параноиком и отметив, что она часто вела себя беспорядочно. Джейми-Линн также утверждает, что ее подростковые годы были потрачены на то, чтобы скрыть «эпизоды» Бритни от посторонних глаз.

Бритни и Джейми-Линн в последние годы находятся в напряженных отношениях. Певица обвинила свою младшую сестру в том, что та отвернулась от нее, когда Бритни больше всего нуждалась в ней во время жестокой опеки, которая длилась 13 долгих лет.

После выхода откровенных мемуаров Джейми-Линн Бритни Спирс вновь раскритиковала свою сестру, указав на то, что ей нужно «перестать лгать».

Бритни Спирс написала в Twitter, что ее сестра буквально наживается на ней. «Джейми-Линн, поздравляю, детка! Ты опустилась на совершенно новый уровень низости. Я никогда не угрожала тебе ножом и даже не подумала бы сделать это», — оправдывается 40-летняя певица.

Фото: GlobalLookPress

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