В ролике можно увидеть, какого непростого персонажа сыграл Сергей Безруков. Актер устраивает истерики, пытается бороться с заиканием и вспышками гнева и с трудом находит общий язык с окружающими людьми.

По сюжету, гениальный танцовщик Алексей Темников вынужден оставить сцену на долгие 20 лет из-за травмы, полученной во время выступления. Совсем скоро Темников не сможет не только танцевать, но и ходить, что для него равносильно смерти. Поддержать его никто не может, потому что он сам этого категорически не желает. Тяжелый характер и талант превратили его жизнь в тотальное одиночество. Премьера картины намечена на 16 марта.

Фото: YouTube, Кинопоиск