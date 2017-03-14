Песня стала саундтреком к фильму Анны Матисон «После тебя», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Композицию группы «Сплин» в своем исполнении актер представил в Instagram:
«Дорогие мои, Хоррошие!!!!) Скоро ПРЕМЬЕРА "ПОСЛЕ ТЕБЯ"...Помните?) 16ого марта! В кинотеатрах страны!!!! А пока хочу сказать спасибо группе "СПЛИН" за прекрасную песню, которая звучит в финале нашей картины!!! Она стала потрясающим контрапунктом к той истории, которую мы рассказали. Когда мы записывали песню для клипа, для нас самым главным было не перепевать автора, а найти своё, необычное звучание песни. Мне кажется, у нас получилось. Аранжировка, которая предполагала звучание нашего Губернаторского оркестра, как мне кажется, добавила ещё большей атмосферности. Режиссёр и автор идеи кавера - Аня Матисон».
Фото: Youtube