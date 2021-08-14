Сергей Зверев стал объектом травли из-за выдвижения в депутаты: «Уже есть иммунитет к хейту»
Решение Зверева вызвало волну хейта и негодования со стороны многих пользователей. В основном имеет место личная неприязнь некоторых людей к стилисту из-за его необычного внешнего вида и поведения.
«Мой талант злил других. Злило то, что я двигаюсь вперед, развиваюсь, помогаю людям, детским домам. Все это их очень бесит. Со временем я с этим адаптировался, уже есть иммунитет к хейту. Хейт продолжился, когда я встал на защиту Байкала. Травля была сильная, она продолжается до сих пор», — поделился Сергей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @zverevsuperstar/Instagram
Стилист уверен, что многие завидуют его экстраординарным способностям и успеху во многих областях, начиная от стрижки волос до Государственной думы.
«На меня обрушилась несправедливая травля уже на совершенно другом уровне. Мне некогда жаловаться, надо работать. Я этого ни в одном интервью еще не говорил, потому что не в моих принципах это выносить, никто не знал, что меня травят. Вы одна из первых, кому я вообще это рассказал, потому что жаловаться — это не по-мужски, я борюсь до конца, иду до победного!» — сообщил стилист в интервью «ФАН».
Фото и видео: Instagram
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