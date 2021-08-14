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Сергей Зверев стал объектом травли из-за выдвижения в депутаты: «Уже есть иммунитет к хейту»

58-летний эпатажный российский стилист и певец на протяжении всей карьеры не раз подвергался критике и осуждению со стороны. Но на днях Сергей рассказал о более серьезной травле, в основном, из-за своего интереса к политике. Стилист настолько обеспокоен экологической судьбой страны, что решил стать депутатом от партии «Зеленые» по бурятскому одномандатному округу №9.
Сергей Зверев стал объектом травли из-за выдвижения в депутаты: «Уже есть иммунитет к хейту»

Решение Зверева вызвало волну хейта и негодования со стороны многих пользователей. В основном имеет место личная неприязнь некоторых людей к стилисту из-за его необычного внешнего вида и поведения.

«Мой талант злил других. Злило то, что я двигаюсь вперед, развиваюсь, помогаю людям, детским домам. Все это их очень бесит. Со временем я с этим адаптировался, уже есть иммунитет к хейту. Хейт продолжился, когда я встал на защиту Байкала. Травля была сильная, она продолжается до сих пор», — поделился Сергей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Зверев

Фото: @zverevsuperstar/Instagram

Стилист уверен, что многие завидуют его экстраординарным способностям и успеху во многих областях, начиная от стрижки волос до Государственной думы.

Сергей Зверев, «Алла»

«На меня обрушилась несправедливая травля уже на совершенно другом уровне. Мне некогда жаловаться, надо работать. Я этого ни в одном интервью еще не говорил, потому что не в моих принципах это выносить, никто не знал, что меня травят. Вы одна из первых, кому я вообще это рассказал, потому что жаловаться — это не по-мужски, я борюсь до конца, иду до победного!» — сообщил стилист в интервью «ФАН».

Фото и видео: Instagram

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