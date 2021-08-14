Сергей Зверев стал объектом травли из-за выдвижения в депутаты: «Уже есть иммунитет к хейту»

Решение Зверева вызвало волну хейта и негодования со стороны многих пользователей. В основном имеет место личная неприязнь некоторых людей к стилисту из-за его необычного внешнего вида и поведения.

«Мой талант злил других. Злило то, что я двигаюсь вперед, развиваюсь, помогаю людям, детским домам. Все это их очень бесит. Со временем я с этим адаптировался, уже есть иммунитет к хейту. Хейт продолжился, когда я встал на защиту Байкала. Травля была сильная, она продолжается до сих пор», — поделился Сергей.