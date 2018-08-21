Сергей Жуков выписался из больницы и признался, как скучает по детям

На днях у поклонников Сергея Жукова появился весьма серьезный повод для беспокойства: музыкант не только оказался в больнице, но и отменил свои концерты на месяц вперед. Солист группы «Руки вверх!» не назвал болезнь, из-за которой все произошло, однако попытался успокоить фанатов, заявив в своем микроблоге, что недуг не настолько серьезный, как многие думают.

Более того, как рассказал менеджер артиста в интервью журналу StarHit, Сергей уже находится дома: «Он не лежит в больнице, привязанный к кровати. Совсем скоро его дети и жена прилетают из отпуска. В данное время Сергей находится дома и каждый день ходит в клинику»