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Сергей Жуков выписался из больницы и признался, как скучает по детям

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Жуков

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42-летний Сергей Жуков страдает от пока так и не названной болезни. Недавно выяснилось, что солист «Руки вверх!» все же не лежит в больнице, а уже находится дома.

На днях у поклонников Сергея Жукова появился весьма серьезный повод для беспокойства: музыкант не только оказался в больнице, но и отменил свои концерты на месяц вперед. Солист группы «Руки вверх!» не назвал болезнь, из-за которой все произошло, однако попытался успокоить фанатов, заявив в своем микроблоге, что недуг не настолько серьезный, как многие думают.

Более того, как рассказал менеджер артиста в интервью журналу StarHit, Сергей уже находится дома: «Он не лежит в больнице, привязанный к кровати. Совсем скоро его дети и жена прилетают из отпуска. В данное время Сергей находится дома и каждый день ходит в клинику»

Остались считанные часы до того момента, когда Сергей увидит детей — сыновей Энджела и Мирона, а также дочь Нику — и супругу Регину Бурд. Они проводили время на отдыхе в Испании, чтобы не мешать папе и мужу восстанавливаться. «Солнышки мои, уже завтра я вас обниму. Больше двух месяцев без вас, это невыносимо. Жду не дождусь», — написал Жуков в своем микроблоге.

Фото и видео: Instagram

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