Сергей Жуков показал нежное фото с мамой: «Мой вечный пример женственности, любви и заботы»

В минувший четверг, 27 августа, мама Сергея Жукова отметила день рождения. Звездный сын нежно поздравил ее и показал трогательное семейное фото.

«Мамуленька! Любимая! С днем рождения!!! Теплом твоих рук можно растопить все льды на планете, нежностью твоей можно осчастливить миллионы людей, а все это досталось мне и Мише. Ты мой Вечный пример женственности, любви и материнской заботы! Храню и берегу твою бесконечную любовь в сердце и стараюсь, чтобы так было и в нашей семье! Все внуки, Региночка и все все все целуют тебя и поздравляют! Ты мое все! С днем рождения, мамочка», - написал он.