Сергей Жуков показал нежное фото с мамой: «Мой вечный пример женственности, любви и заботы»
Фото: Instagram Сергея Жукова
В минувший четверг, 27 августа, мама Сергея Жукова отметила день рождения. Звездный сын нежно поздравил ее и показал трогательное семейное фото.
«Мамуленька! Любимая! С днем рождения!!! Теплом твоих рук можно растопить все льды на планете, нежностью твоей можно осчастливить миллионы людей, а все это досталось мне и Мише. Ты мой Вечный пример женственности, любви и материнской заботы! Храню и берегу твою бесконечную любовь в сердце и стараюсь, чтобы так было и в нашей семье! Все внуки, Региночка и все все все целуют тебя и поздравляют! Ты мое все! С днем рождения, мамочка», - написал он.
«Очень трогательно, приятно видеть такую сыновью любовь», «Какие теплые слова, приятно читать. Присоединяюсь к поздравлениям. Долгих лет счастливой жизни», «С Вашим днем рождения Лилия Наильевна! Большого Вам и крепкого здоровья. Вы большая молодец, у вас столько прекрасных детей и внуков», - поздравляют подписчики.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram/@sezhukov
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