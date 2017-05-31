Сергей Жуков и Регина Бурд решили обвенчаться после десяти лет брака
Как сообщает «Стархит», этим летом в семье Сергея Жукова и Регины Бурд произойдет знаменательное событие. Супруги решили обвенчаться. «Долго шли к важному решению. Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещеным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом. Но у мужа постоянно гастроли, концерты... Этим летом любимый нашел время», — призналась супруга певца журналистам.
Таинство состоится в Храме «Большое вознесение» у Никитских ворот, где 186 лет назад обвенчались поэт Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Присутствовать на церемонии венчания Сергея Жукова и Регины Бурд будут самые близкие люди — родственники и крестные родители детей. Сейчас супруги вовсю обсуждают детали предстоящего мероприятия.
Перед таинством Сергею и Регине придется совершить несколько обязательных процедур, среди которых трехдневный пост, причастие и исповедь.
Поклонники пары знают, с каким обожанием Сергей относится к супруге. Он посвящает любимой стихи, песни, пылко признается в любви. На днях, например, вышел клип на новую песню Сергея Жукова, посвященную Регине.
Напомним, Сергей и Регина поженились в 2007 году. Супруги воспитывают троих детей — 8-летнюю Нику, 7-летнего Энджела и двухгодовалого Мирона.
Фото: instagram.com