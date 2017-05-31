Жена солиста группы «Руки вверх» рассказала о семейных планах

Как сообщает «Стархит», этим летом в семье Сергея Жукова и Регины Бурд произойдет знаменательное событие. Супруги решили обвенчаться. «Долго шли к важному решению. Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещеным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом. Но у мужа постоянно гастроли, концерты... Этим летом любимый нашел время», — призналась супруга певца журналистам.