Большое интервью пары вышло на портале Letidor

Семья Сергея Жукова и Регины Бурд, по мнению поклонников, — одна из самых образцово-показательных в российском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают троих детей, владеют домашней кондитерской. В преддверии Дня любви, семьи и верности в интервью порталу Letidor Сергей и Регина рассказали свой секрет крепких отношений и объяснили, как воспитывают своих детей.

Влюбленные вместе уже 11 лет. Сергей признается, что, несмотря на биологический возраст (артисту 41 год — прим.ред.), он чувствует себя мальчишкой благодаря жене: «Я только недавно это осознал, что не у каждого есть такая возможность — ощущать себя влюбленным мальчишкой на протяжении вот уже 11 лет. Для меня это было открытием, и я решил перенести это трепетное отношение к своей женщине в основу моей новой песни и клипа «Конфета»».

Публикация от Регина Бурд (@burdregina) Июн 11 2017 в 5:43 PDT

Сергей и Регина уверены, что самое главное в воспитании детей — придерживаться одной точки зрения. «У нас нет доброго или злого родителя. Мы договорились ни при каких обстоятельствах не показывать детям, что наша точка зрения на тот или иной вопрос в чем-то разнится. Если у нас действительно в чем-то расходятся мнения, мы сначала между собой придем к компромиссу, а потом уже эту цельную точку зрения донесем до детей», — говорит Сергей. Для сохранения «климата» в семье нужно понимать, как себя нужно повести в определенной ситуации: промолчать и отключить эмоции или проговорить с близким человеком все, чтобы не было недомолвок.

Публикация от Регина Бурд (@burdregina) Дек 22 2016 в 1:23 PST

Несмотря на обилие красивых фотографий на страницах Сергея и Регины в Instagram, пара уверена, что у них отнюдь не идеальная семья: «А мы на самом деле обычная семья, и ситуации у нас тоже бывают разные. С тремя детьми сложно быть идеальными». Регина добавляет, что к социальным сетям относится без фанатизма. «Люди в социальных сетях показывают миру то, что они хотят показать, и это их право. Хотя, наверное, если такая инстамама все свое время тратит на то, чтобы казаться, а не быть, а в семье беспорядок и недопонимание, это плохо».

Напомним, Сергей Жуков и Регина Бурд поженились в 2007 году. Пара воспитывает троих детей: 8-летнюю Николь, 7-летнего Энджела и 2-летнего Мирона.