Сергей Жигунов оказался должен банку 38 миллионов

Сергей Жигунов не смог выплатить банку кредит, который взял на реализацию кинопроекта, и остался должен банку 38 миллионов рублей. Кредит был получен в 2014 году.

Из-за долга актер лишился московской недвижимости на Мосфильмовской улице, которую не может отсудить обратно.

Актер подал иск, чтобы оспорить решение, но Никулинский суд Москвы ему отказал. Об этом сообщает ТАСС.

Банк в 2018 году заключил с актером соглашение о выплате долга, однако сделать это в срок Жигунов не смог.

В итоге он потерял свою квартиру на Мосфильмовской улице площадью около 100 квадратных метров. Квартира должна была уйти с молотка, но оказалась слишком дорогой, и в итоге она отошла банку с понижением в цене на 25%.

Это уже не первая неприятность Жигунова за последнее время — в конце прошлого года он серьезно заболел коронавирусом, и был вынужден провести новогодние праздники в больнице. Близкие его, однако, не оставили — а его возлюбленная Виктория Ворожбит даже подняла ему на веревках в палату салат Оливье.

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