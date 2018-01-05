Сергей Светлаков впервые показал младшего сына
Многие звезды предпочитают проводить новогодние каникулы в теплых странах, и Сергей Светлаков не стал исключением. В своем Instagram актер и шоумен поделился снимками, сделанными во время семейного отдыха с родителями, женой и детьми. «Хорошо у нас на Урале зимой», — шутливо подписал кадры Светлаков.
Поклонники актера обратили внимание на его младшего сына Ивана, чьи фото ни разу не появлялись в блоге знаменитого папы. Как сообщает портал Letidor, многие подписчики уверены, что мальчик растет точной копией Сергея: «Ой, ну младший копия папы!», «Сынуля как под копирку!!», «Как дети на отца похожи😳👍👍👍И дочь, и сын - одно лицо😎», «На отца похож».
Напомним, первой супругой Сергея Светлакова стала его однокурсница Юлия. В 2008 году у пары родилась дочь Настя, а в 2012 году супруги развелись. Нынешняя жена артиста — Антонина Чеботарева — в 2013 году родила ему сына Ивана.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram