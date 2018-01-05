Шоумен поделился в блоге фотографиями из семейной поездки.

Многие звезды предпочитают проводить новогодние каникулы в теплых странах, и Сергей Светлаков не стал исключением. В своем Instagram актер и шоумен поделился снимками, сделанными во время семейного отдыха с родителями, женой и детьми. «Хорошо у нас на Урале зимой», — шутливо подписал кадры Светлаков.

Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) Янв 5, 2018 at 4:08 PST

Поклонники актера обратили внимание на его младшего сына Ивана, чьи фото ни разу не появлялись в блоге знаменитого папы. Как сообщает портал Letidor, многие подписчики уверены, что мальчик растет точной копией Сергея: «Ой, ну младший копия папы!», «Сынуля как под копирку!!», «Как дети на отца похожи😳👍👍👍И дочь, и сын - одно лицо😎», «На отца похож».

Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) Янв 5, 2018 at 4:08 PST