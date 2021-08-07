Сергей Соседов призвал запретить песни Филиппа Киркорова
53-летний Сергей Соседов требует Роскомнадзор не допускать к ротации две песни Киркорова – «Цвет настроения синий» и дуэт с Басковым Ibiza.
«Я бы занимался ревизией их репертуара, занимался бы улучшением их репертуара, то есть функциями худсовета. Что-то я бы запрещал к пению. А вот всякую шушеру, тиктокеров — гнать поганой метлой, без худсовета, без суда и следствия», — рассказал Соседов News.ru.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @fkirkorov/Instagram
Помимо запрета песен, журналист все равно считает, что Киркоров, а также Лариса Долина и Валерий Меладзе «оставляют след» в индустрии и их творчество должно быть более востребованым.
Сергей назвал и тиктокеров – Даню Милохина, Валю Карнавал и Клаву Коку, которые, по его мнению, должны перестать заниматься пением.
«Я даже не знаю их (тиктокеров) в лицо, но знаю их кликухи. Я даже не запоминаю прозвища, их много стало — с кликухами. Смешно это всё. Оставил бы представителей старой школы», — заявил Соседов.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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