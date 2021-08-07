Сергей Соседов призвал запретить песни Филиппа Киркорова

Сергей назвал и тиктокеров – Даню Милохина, Валю Карнавал и Клаву Коку, которые, по его мнению, должны перестать заниматься пением.

«Я даже не знаю их (тиктокеров) в лицо, но знаю их кликухи. Я даже не запоминаю прозвища, их много стало — с кликухами. Смешно это всё. Оставил бы представителей старой школы», — заявил Соседов.