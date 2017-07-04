Сергей Шнуров показал редкое фото сына

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров крайне редко показывает фото своих детей. Поэтому многие поклонники музыканта очень удивились, когда увидели не его странице в Instagram снимок 17-летнего сына Апполона, в подписи к которому похвастался «достижениями» наследника.

«Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже, чем у отца. Горжусь».

Реакция подписчиков была неоднозначна. Многие из них не поняли сарказма в словах певца и оставили массу негативных комментариев под фото. Другие же наоборот с юмором отнеслись к высказыванию Шнурова, отметив сильное сходство отца и сына.

«Несчастные дети! Сделай ДНК, может все- таки им повезёт и они окажутся детьми не такого грубияна, алкаша, а вырастут хорошими и добрыми!», «Бедный мальчик,сколько ему предстоит приложить усилий,чтоб соответствовать своему имени)», «Как же похож на Сергея Владимировича», «Светлое лицо. Видно, что отличный парень)».

Фото: instagram.com