Сергей Сафронов оказался в больнице вместе со своей женой

«Я решил подарить нам с тобой диспансеризацию, которая год назад спасла мне жизнь. И на которой настояла ты! Ты! Люблю! Спасибо, что выбрала меня», — написал Сафронов в личном блоге.

Прожив вместе три года, чета Сафроновых столкнулась с тяжелой болезнью. В 2021 году Сергей узнал о том, что у него рак. Врачи в ходе плановой диспансеризации поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Однако благодаря тому, что болезнь вовремя выявили, все закончилось хорошо.