Сергей Сафронов оказался в больнице вместе со своей женой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Я решил подарить нам с тобой диспансеризацию, которая год назад спасла мне жизнь. И на которой настояла ты! Ты! Люблю! Спасибо, что выбрала меня», — написал Сафронов в личном блоге.
Прожив вместе три года, чета Сафроновых столкнулась с тяжелой болезнью. В 2021 году Сергей узнал о том, что у него рак. Врачи в ходе плановой диспансеризации поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Однако благодаря тому, что болезнь вовремя выявили, все закончилось хорошо.
На плановую диспансеризацию Сергея отправила жена. Интуиция Екатерины спасла ему жизнь. «Мне повезло. Еще бы пару месяцев, и все», — рассказывал Сергей Сафронов.
После пережитого иллюзионист начал серьезнее относиться к своему здоровью. Риск рецидива онкологии все еще присутствует.
Исходя из этого, Сафронов не придумал лучшего подарка на годовщину свадьбы, чем полное обследование в больнице. «Этот праздник мы проведем вместе! Все желают друг другу здоровья! И я решил подарить нам с тобой диспансеризацию, которая год назад спасла мне жизнь», — сказал Сафронов.
Екатерина подарком осталась довольна. «Кто-то на Мальдивы, кто-то в ресторан, а мы на диспансеризацию. Зато вместе», — пошутила Сафронова.