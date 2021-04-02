Сергей Сафронов рассказал о лечении онкологии — «Прохожу третий курс химии»
Фото: Instagram/@safronov_sergey
В начале марта стало известно, что у звезды нашли лимфому. Впервые он заметил симптомы болезни у себя несколько месяцев назад, но никому не говорил об этом. Несмотря на то, что на публике Сафронов всегда выглядит бодрым и веселым человеком, выяснилось, что в последнее время он борется со страшным недугом.
В Instagram он объяснил, что лечится и занимается своими делами. На днях ведущий побывал на программе «Доброе утро!» и не знал, успеет ли на съемки. В это же время ему надо было сделать промежуточный ПЭТ КТ, чтобы выяснить, эффективно ли лечение.
«Я сейчас отказался от ряда съемок в пользу лечения, но от этой просто не смог. И все получилось! Я успел на ПЭТ КТ! Результат скоро узнаю! А пока сижу в палате и прохожу уже третий курс химии», - подчеркнул он.
Звезда признался, что обошел много клиник и не сразу нашел своего доктора. Сафронов считает, что онкология - просто экзамен, который надо сдать. При этом он удивлен тому, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья. Выявить диагноз удалось только после того, как появились тяжелые симптомы.
Фото: Instagram/@safronov_sergey
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