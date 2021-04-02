Сергей Сафронов рассказал о лечении онкологии — «Прохожу третий курс химии»

В начале марта стало известно, что у звезды нашли лимфому. Впервые он заметил симптомы болезни у себя несколько месяцев назад, но никому не говорил об этом. Несмотря на то, что на публике Сафронов всегда выглядит бодрым и веселым человеком, выяснилось, что в последнее время он борется со страшным недугом.

В Instagram он объяснил, что лечится и занимается своими делами. На днях ведущий побывал на программе «Доброе утро!» и не знал, успеет ли на съемки. В это же время ему надо было сделать промежуточный ПЭТ КТ, чтобы выяснить, эффективно ли лечение.