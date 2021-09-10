Сергей Сафронов против «Битвы экстрасенсов»: что решил суд по скандальному делу о взятке

Иллюзионист Сергей Сафронов потерял работу в проекте «Битва экстрасенсов» после обвинений одной из участниц — ясновидящая Алина Вердиш заявила, что за подсказки отдала ему 1,5 миллиона рублей, но все равно проиграла.

Муж Алины подал в суд, однако иск удовлетворен не был.

Как стало известно изданию «СтарХит», из поданных супругом ясновидящей документов вовсе не следует, что Сафронов пытался продвигать кого-то на телевидении.