Сергей Сафронов против «Битвы экстрасенсов»: что решил суд по скандальному делу о взятке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @safronov_sergey
Иллюзионист Сергей Сафронов потерял работу в проекте «Битва экстрасенсов» после обвинений одной из участниц — ясновидящая Алина Вердиш заявила, что за подсказки отдала ему 1,5 миллиона рублей, но все равно проиграла.
Муж Алины подал в суд, однако иск удовлетворен не был.
Как стало известно изданию «СтарХит», из поданных супругом ясновидящей документов вовсе не следует, что Сафронов пытался продвигать кого-то на телевидении.
«Договор является официальным предложением ответчика о платном предоставлении услуг с целью физического развития и духовного воспитания любому дееспособному физическому лицу посредством изучения основ и повышения уровня актерского мастерства, а также получения сопутствующих навыков и умений по разработанным исполнителем программам, — указано в бумагах. — В соответствии с разделом 4 договора стоимость предоставляемых услуг составляет 300 000 руб. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства», — говорится в бумагах.
Алина Вердиш и ее муж обжаловали решение, новое заседание пройдет в конце сентября.
Фото: Instagram Сергея Сафронова, Global Look Press