Сергей Сафронов откровенно рассказал про смертельное заболевание: «Это лучшее из худшего»

Тогда Сергей принял единственное правильное решение: «Я для себя понял — не надо закрываться. А наоборот, двигаться: сходи в кино, погуляй с братьями, отправься на дачу. Концерты, хорошо, начались», — активность действительно помогала Сергею отвлечься от курсов химиотерапии и других этапов тяжелого лечения, он не позволял себе дать слабину. Рядом всегда находятся близкие и родные артиста: первая супруга, мама его двоих детей, является для него лучшим другой и опорой, нынешняя жена Екатерина и их маленькая дочка Алиса — всегда рядом, без конца поддерживают братья и родители. «Мне повезло: не пойди я еще пару месяцев на обследование, боюсь, что я с вами здесь бы не сидел», — подвел итог он.