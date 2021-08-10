Сергей Сафронов откровенно рассказал про смертельное заболевание: «Это лучшее из худшего»
О заболевании артист узнал случайно, во время планового медосмотра, на котором настояла супруга Сафронова Екатерина. По итогам общего обследования, в легких Сергея была найдена прогрессирующая опухоль диаметром 12 сантиметров, или размером с кулак. Врачи искренне удивились, как при таком новообразовании фокусник вообще мог дышать. После чего было принято решение сделать пункцию и отправить анализы на биопсию, которая подтвердила диагноз. Единственный плюс — это оказалась не саркома, а лимфома Ходжкина, с которой у больных есть шанс на выздоровление. «Это лучшее из худшего», — «подбодрил» врач.
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Фото: Личный Instagram @safronov_sergey
Сергей очень благодарен своему лечащему врачу, который сразу расставил в голове фокусника все по местам. Во-первых, лекарства, которые требуются ему, есть и в российских муниципальных клиниках, поэтому нет никакой необходимости уезжать на лечение за границу или пользоваться услугами платных клиник. Во-вторых, исключил полную госпитализацию, настаивая на том, что активный образ жизни поможет больше. И в третьих, посоветовал не фокусироваться на болезни, а нацелиться на выздоровление. «Мы не болеем, мы выздоравливаем», — Сафронов процитировал мудрое наставление доктора.
Тогда Сергей принял единственное правильное решение: «Я для себя понял — не надо закрываться. А наоборот, двигаться: сходи в кино, погуляй с братьями, отправься на дачу. Концерты, хорошо, начались», — активность действительно помогала Сергею отвлечься от курсов химиотерапии и других этапов тяжелого лечения, он не позволял себе дать слабину. Рядом всегда находятся близкие и родные артиста: первая супруга, мама его двоих детей, является для него лучшим другой и опорой, нынешняя жена Екатерина и их маленькая дочка Алиса — всегда рядом, без конца поддерживают братья и родители. «Мне повезло: не пойди я еще пару месяцев на обследование, боюсь, что я с вами здесь бы не сидел», — подвел итог он.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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