Сергей Сафронов объяснил, почему не стоит верить экстрасенсам

Cергей Сафронов долгое время проработал в популярном шоу «Битва экстрасенсов». Но несмотря на все увиденное им на съемках, иллюзионист до сих пор не верит в магию. В интервью журналу «Коллекция Каравана историй» он объяснил, почему.

«Вот даже сейчас многие, кто считает себя магами, пишут, что у меня будет сынок (супруга Сергея Екатерина беременна, — прим. ред.). Но мы-то с вами знаем, что доченька. И как после этого к ним относиться?! Я не имею права впустить в себя веру в черную или белую магию, иначе она заработает. А если начну в это верить, то на «Битве экстрасенсов» буду Верой Сотниковой, а не Сергеем Сафроновым. Я стану все время плакать, бояться, волноваться... А должен быть объективным, сохранять хладнокровие», — заявил Сафронов-средний.