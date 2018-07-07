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Сергей Сафронов объяснил, почему не стоит верить экстрасенсам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Братья Сафроновы

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35-летний иллюзионист Сергей Сафронов, который является одним из ведущих шоу «Битва экстрасенсов», рассказал о своей роли скептика.

Cергей Сафронов долгое время проработал в популярном шоу «Битва экстрасенсов». Но несмотря на все увиденное им на съемках, иллюзионист до сих пор не верит в магию. В интервью журналу «Коллекция Каравана историй» он объяснил, почему.

«Вот даже сейчас многие, кто считает себя магами, пишут, что у меня будет сынок (супруга Сергея Екатерина беременна, — прим. ред.). Но мы-то с вами знаем, что доченька. И как после этого к ним относиться?! Я не имею права впустить в себя веру в черную или белую магию, иначе она заработает. А если начну в это верить, то на «Битве экстрасенсов» буду Верой Сотниковой, а не Сергеем Сафроновым. Я стану все время плакать, бояться, волноваться... А должен быть объективным, сохранять хладнокровие», — заявил Сафронов-средний.

Напомним, в прошлом году другой ведущий шоу Михаил Пореченков тоже выступил с разоблачением экстрасенсов. По словам актера, существуют люди, которые подсказывают участникам программы и заранее заключают с ними договоры: «Когда все поняли, что это кому-то приносит деньги — вот с этого момента я ушел оттуда».

Фото: Instagram

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