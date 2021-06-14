Сергей Полунин признался, что нередко выходил на сцену в неадекватном состоянии

«Я никогда не пил алкоголя, но наркоманил, да, — рассказал Сергей. — Я обычно такого ничего не делал, но вот в один момент — все, убился».

Однако Полунин, несмотря на то, что идти по наклонной было легко, быстро понял, что наркотики разрушают его. Не последнюю роль в этом сыграли и друзья, вовремя его остановившие.

«У меня был друг в Лондоне. И он совсем не позитивный персонаж: сидел в тюрьме, убивал людей. Но именно он мне сказал: "Сереж, я не дам тебе героин, потому что тогда у тебя останется всего пара лет жизни". И этим он меня спас».