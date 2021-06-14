Сергей Полунин признался, что нередко выходил на сцену в неадекватном состоянии
Звезда балета с мировым именем Сергей Полунин стал гостем нового выпуска на YouTube-шоу Ксении Собчак. В беседе с ведущей он признался в своей слабости и зависимостях. Он отметил, что, хотя страсти к алкоголю у него нет, он злоупотреблял наркотическими веществами — более того, выходил в таком состоянии на сцену.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @poluninink
Это все сказалось и на его карьере — особенно после того, как Полунин неожиданно ушел с репетиции и написал в Твиттере о желании купить наркотики.
«Я никогда не пил алкоголя, но наркоманил, да, — рассказал Сергей. — Я обычно такого ничего не делал, но вот в один момент — все, убился».
Однако Полунин, несмотря на то, что идти по наклонной было легко, быстро понял, что наркотики разрушают его. Не последнюю роль в этом сыграли и друзья, вовремя его остановившие.
«У меня был друг в Лондоне. И он совсем не позитивный персонаж: сидел в тюрьме, убивал людей. Но именно он мне сказал: "Сереж, я не дам тебе героин, потому что тогда у тебя останется всего пара лет жизни". И этим он меня спас».
Фото: Instagram Сергея Полунина
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!