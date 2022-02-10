Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребенка
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Артист балета и олимпийская чемпионка в танцах на льду — невероятно красивая пара. Фанаты с интересом наблюдают за их жизнью и развитием отношений. Недавно Елена решила разделить свою радость с подписчиками и рассказала о скором прибавлении в семействе в социальной сети. Ильиных выложила фотографию с возлюбленным для обложки журнала, на котором заметно ее интересное положение. «Как думаете, у Мира братик или сестричка?» — решила спросить мнение подписчиков Елена.
Напомним, что в 2020 году у звезд родился первенец. Мальчика назвали красивым именем Мир. Полунин и Ильиных официально не женаты, но в скором времени они собираются это исправить и сыграть свадьбу.
Обложку этого же журнала выложил в свой микроблог Сергей Полунин. Счастливый отец поделился с поклонниками: «Мы так рады приветствовать новое счастье в нашей жизни». Он часто говорит, что очень любит проводить время со своим сыном и отцовство ему по душе.
По словам Елены, они с Сергеем не вполне были готовы ко второй беременности, но восприняли это событие с позитивом. «Иногда мне кажется, что некоторые события в моей жизни случаются не вовремя, но каждый раз убеждаешься: все к лучшему. В голове огромное количество разных идей: "Вот я бы могла в этом году и то и то реализовать", — но потом отпустила и перестала форсировать: все в жизни делается в правильное время. Даже со второй беременностью — она случилась не совсем тогда, когда мы хотели», — рассказала Елена Ильиных изданию «OK!».
Елена находится уже на приличном сроке беременности. Предположительно, малыш появится на свет весной.
Подписчики поздравляют пару в комментариях: «Мы ждали этой новости! Поздравляем», «Какая прекрасная новость», «Будет копия Сергея», «Здоровья и легкой беременности», «Спасибо, что поделились радостным событием».
Фото: Instagram