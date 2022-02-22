Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили пол будущего малыша

Сергей и Елена сейчас озабочены выбором имени для сына. Звездная пара считает, что оно должно быть особенным и уникальным. К слову, их первенца зовут Мир. Полунин рассказал, как ему в голову пришла идея назвать малыша таким необычным именем.

«Когда я искал имя, то думал, что где-то тут оно спрятано. Я смотрел на все: океан, облака, молнии — и думал: «Где-то здесь прячется имя», — а потом понял, что смотрю на мир. Тут тоже хочется что-то необычное, оригинальное. Будет ли оно коротким или длинным... Но должно еще теперь сочетаться с Миром», — объяснил глава семейства.

Напомним, что Елена и Сергей впервые стали родителями в начала 2020 года. Сергей Полунин присутствовал на родах и даже перерезал пуповину, чем невероятно гордится. Звёздная пара признается, что быть родителями для них — огромное счастье.