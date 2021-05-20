Сергей Пенкин рассказал о своих обидах и признался, почему не попал на «Евровидение»

Пенкин появился в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», и рассказал Вячеславу Манучарову, за что он обижен на российское общество, и почему у него нет звания заслуженного артиста.

Сергей Пенкин признался, что считает себя недооцененным в родной стране. Он рассказал ведущему, что ему стало обидно, когда в новостях не написали про его юбилей – в то время как упоминают и поздравляют куда менее известных и заслуженных артистов. Он подчеркнул, что и заслуженного артиста у него до сих пор нет. Причиной тому оказались бюрократические сложности, музыкант считает себя выше этого. Он отметил, что ему обидно, как люди, толком не отработав концерты, получают это звание.

«Я не хочу собирать документы. Я хочу, чтобы государство приняло решение и дало мне это звание», заявил он. Несмотря на это, он отметил, что считает себя патриотом, ведь сердцу не прикажешь.

Он называет себя первопроходцем – в свое время он первым примерил костюмы со стразами, люди воспринимали это весьма неоднозначно.

«Были смешки в мой адрес. А сейчас все стали это надевать. Тяжело быть первым – но я всегда иду против течения».

Пенкин добавил, что мог отправиться на «Евровидение в 1994 году, однако его заменила Мария Кац. Самого его не одобрили – предположительно, костюм оказался не таким, как нужно. Позже его не получил доступа на российское телевидение. Как объяснил певец, его продюсеру сообщили, что поет он по-русски, но как иностранец. Кроме того, он отказался петь песни-одноневки.

Пенкин прокомментировал современных исполнителей, которых ему показывали его ученики. Обсуждать таланты молодых звезд он воздержался.

«Но то, что сейчас смысла нет в песнях, это да», смеется Сергей.

Пенкин привел в пример высказывание о том, что популярный сегодня TikTok снова сделал всех обезьянами – ведь для того, чтобы попасть в трендыв, нужно за всеми повторить.