«Я прощался с жизнью»: Сергей Пенкин рассказал, что пережил четыре покушения на жизнь в 90-х

Так, певец поведал ведущей о том, что он мог неоднократно погибнуть в 90-е годы. По его словам, на его жизнь совершали покушения четыре раза.

Артист переехал в столицу из Пензы в 80-е годы. Ему удалось поступить в Гнесинку только с одиннадцатой попытки, а первое время в Москве молодому человеку приходилось работать дворником. В 1991 году вышел первый альбом музыканта, который сразу же принес ему популярность. Но случилось страшное. Актер рассказал Лере Кудрявцевой о последствиях своей известности;

«На меня много раз покушались, раза четыре в 90-х годах. Я прощался с жизнью. У меня шрам остался, когда напали то ли с отверткой, то ли с ножом. Я был дома, кто-то должен бы прийти, я открыл без задней мысли, бандиты ворвались и напали, связали руки и ноги. Избили, вынесли аппаратуру, деньги искали, всё было перевернуто. О судьбе злоумышленников я ничего не знаю. Не знаю, поймали их или нет. К врачам после этого я не обращался», — поделился Сергей.