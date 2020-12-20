«Я прощался с жизнью»: Сергей Пенкин рассказал, что пережил четыре покушения на жизнь в 90-х
Фото: @penkinofficial / Instagram
Так, певец поведал ведущей о том, что он мог неоднократно погибнуть в 90-е годы. По его словам, на его жизнь совершали покушения четыре раза.
Артист переехал в столицу из Пензы в 80-е годы. Ему удалось поступить в Гнесинку только с одиннадцатой попытки, а первое время в Москве молодому человеку приходилось работать дворником. В 1991 году вышел первый альбом музыканта, который сразу же принес ему популярность. Но случилось страшное. Актер рассказал Лере Кудрявцевой о последствиях своей известности;
«На меня много раз покушались, раза четыре в 90-х годах. Я прощался с жизнью. У меня шрам остался, когда напали то ли с отверткой, то ли с ножом. Я был дома, кто-то должен бы прийти, я открыл без задней мысли, бандиты ворвались и напали, связали руки и ноги. Избили, вынесли аппаратуру, деньги искали, всё было перевернуто. О судьбе злоумышленников я ничего не знаю. Не знаю, поймали их или нет. К врачам после этого я не обращался», — поделился Сергей.
Кроме того он поделился еще одной историей. Однажды на его концерте заметили женщину с электрошокером. Администратор певца вовремя среагировал, ему удалось спасти Пенкина. Выяснилось, что женщина — вдова барабанщика Сергея. Таким необычным образом она хотела привлечь к себе внимание звезды, поскольку после смерти мужа осталась без средств к существованию. После таких происшествий музыкант принял решение нанять охрану.
Помимо этого, ведущей удалось разговорить Сергея и на более открытый и откровенный разговор. Артист со слезами на глазах заговорил о своей семье. «Мне столько любви родители дарили! Я хотел бы вернуться в то время. Такой любви, таких отношений, как тогда, сейчас уже нет», — повествовал Пенкин.
Фото: @penkinofficial / Instagram
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