Певец откровенно рассказал о своих неудачах в любви.

Сергей Пенкин отметил, что часто сталкивался с проблемами в личной жизни. По словам исполнителя, из-за неразделенной любви он как-то похудел на 28 килограмм.

«Я в нее [любовь] не верю. Было очень много любовных историй в моей жизни, но они были неразделенные, непонимающие. Наверное, творческие люди способны любить, но все одиноки», — заявил артист в своем интервью журналу «Собеседник».