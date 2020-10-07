Сергей Лазарев заболел коронавирусом? Спектакли с участием певца перенесли на два месяца

Телеграм-канал «НеМалахов», специализирующийся на светской хронике, сообщил, что Лазарев мог заболеть коронавирусом. К такому выводу администраторы ресурса пришли, отметив, что у всех актеров, кроме Сергея, в «Женитьбе Фигаро» есть дублеры. Если бы «корону» поймал кто-то другой из актерской группы, его просто заменили бы.

Сам Сергей Лазарев информацию о своем возможном заболевании COVID-19 пока не комментировал, но у него в микроблоге появилось символичное видео про тех, кто в период пандемии не носит маски.

Напомним, в последние заболеваемость коронавирусом в России бьет антирекорды, показывая цифры, каких не видели с весны. По данным на 7 октября 2020 года, за сутки в нашей стране зафиксировали 11 115 новых случаев заражения COVID-19. В Москве ввели ограничительные меры, отправив детей на 2-недельные каникулы и реомендовав людям старше 65 лет без особой нужны передвигаться по городу. По указанию Сергея Собянина крупные компании обязаны в ближайшее время отправить не менее 30% сотрудников на удаленку и отчитаться об этом.