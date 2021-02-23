Сергей Лазарев случайно засветил своего главного болельщика на шоу «Танцы со звездами»
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey/
Сергей Лазарев, который стал победителем шоу «Танцы со звёздами», дал прессе новый повод говорить о себе. На видео с шоу, которое снял для своего блога Лазарев, музыкант случайно засветил своего близкого друга Алекса Малиновского — певца, предпринимателя и близкого друга Сергея. Он сидел в обнимку с сыном Лазарева Никитой.
Несмотря на то, что никаких веских доказательств этому нет, музыканта часто обвиняли в связи с Малиновским, которая чуть больше, чем дружба. Кроме того, у Лазарева двое детей, но ничего не известно об их матери, что привело к слухам о том, что музыкант воспользовался услугами суррогатной матери.
Сам Лазарев, отвечая на этот вопрос, заявляет, что имеет право жить так, как хочет.
Ранее Сергей дал интервью, в котором рассказал в том числе и о своей личной жизни:
«Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!», — заявил он.
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Фото и видео: Instagram Сергея Лазарева
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