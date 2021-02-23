Сергей Лазарев случайно засветил своего главного болельщика на шоу «Танцы со звездами»

Сергей Лазарев, который стал победителем шоу «Танцы со звёздами», дал прессе новый повод говорить о себе. На видео с шоу, которое снял для своего блога Лазарев, музыкант случайно засветил своего близкого друга Алекса Малиновского — певца, предпринимателя и близкого друга Сергея. Он сидел в обнимку с сыном Лазарева Никитой.

Несмотря на то, что никаких веских доказательств этому нет, музыканта часто обвиняли в связи с Малиновским, которая чуть больше, чем дружба. Кроме того, у Лазарева двое детей, но ничего не известно об их матери, что привело к слухам о том, что музыкант воспользовался услугами суррогатной матери.