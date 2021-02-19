Сергей Лазарев рассказал о своей личной жизни: «Заслужил право жить, как хочу»

Сергей Лазарев рассказал о том, что приписываемые ему романы почти никогда не соответствует действительности. Об этом он заявил в интервью с изданием «Собеседник».

Он отметил, что за последние годы в прессе о нем и его отношениях постоянно что-то пишут, и все это не соответствует правде на 80%.

«Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!», – заявил он.

Лазарев также рассказал о взаимоотношениях с бывшим напарником по группе Smash! Владом Топаловым, и отметил, что после того, как их пути разошлись, у них сохранялось немало недомолвок, однако теперь все осталось в прошлом. Сейчас они оба обзавелись семьями, у них появились дети, и они прекрасно общаются.

«Все обиды, которые были, давно позади. Мы уже отцы, у нас общение на другом уровне».

У самого Лазарева двое детей, однако он не комментирует, кто является их матерью.

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