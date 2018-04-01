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Сергей Лазарев получил трогательный подарок от трехлетнего сына

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Фото из Instagram Сергея Лазарева
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Сегодня популярному российскому певцу исполняется 35 лет.

1 апреля день рождения отмечает Сергей Лазарев. С самого утра в Instagram звучат поздравления певцу от коллег по цеху, а самый главный подарок ему преподнес сын Никита. Папа-именинник опубликовал в соцсети трогательное видео с участием двухлетнего мальчика: «Самый первый подарок на ДР сегодня с утра... #Никитка #Сынуля#Спасибо ))) ❤️❤️❤️!».

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям малыша и оставили восторженные комментарии: «Какой милый мальчик! 💋💋💋 Умничка! Сережа с юбилеем!», «С днём рождения васСчастья вам и дальнейших творческих успехов!!! Никита ваш чудесный мальчик!)», «Какая прелесть!!! 😄Супер милый малыш))) с днём рождения Вас Сергей!🎂🎈 Крепкого крепкого здоровья Вам и Вашим близким и родным! 😊», «Аааааа💕🐰💕это невероятно мило!!!! Счастья вам !!! И радостного ликующего сердца!!!», «Малыш просто чудо. Сергей,с днем рождения! Главное здоровья вам вагон,остальное приложится», «Самый лучший день рождения!!!самое сладенькое поздравление!!!».

Напомним, о том, что Сергей Лазарев стал отцом, стало известно два года назад, когда певец с ребенком попали в объектив папарацци на выходе из церкви. Неизвестно, кто стал мамой Никиты, однако, молодой папа с удовольствием рассказывает, что ухаживал за сыном с первых дней его жизни.

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