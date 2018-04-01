Сергей Лазарев получил трогательный подарок от трехлетнего сына

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям малыша и оставили восторженные комментарии: «Какой милый мальчик! 💋💋💋 Умничка! Сережа с юбилеем!», «С днём рождения васСчастья вам и дальнейших творческих успехов!!! Никита ваш чудесный мальчик!)», «Какая прелесть!!! 😄Супер милый малыш))) с днём рождения Вас Сергей!🎂🎈 Крепкого крепкого здоровья Вам и Вашим близким и родным! 😊», «Аааааа💕🐰💕это невероятно мило!!!! Счастья вам !!! И радостного ликующего сердца!!!», «Малыш просто чудо. Сергей,с днем рождения! Главное здоровья вам вагон,остальное приложится», «Самый лучший день рождения!!!самое сладенькое поздравление!!!».

Напомним, о том, что Сергей Лазарев стал отцом, стало известно два года назад, когда певец с ребенком попали в объектив папарацци на выходе из церкви. Неизвестно, кто стал мамой Никиты, однако, молодой папа с удовольствием рассказывает, что ухаживал за сыном с первых дней его жизни.