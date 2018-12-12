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Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Зара и другие звезды показали свои новогодние елки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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Если вы еще не поймали новогоднее настроение, у вас есть пять дней, чтобы вдохновиться и украсить дом к празднику.

До Нового года осталось совсем немного, центральные улицы крупных городов запружены автомобилями, а торговые центры — людьми. Все стараются успеть украсить дома, елки, запастись продуктами для новогоднего стола. Звезды — не исключение.

«Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый год», — радуется Ани Лорак. «Нарядили нашу елочку. Чудеса на подходе», — вторит ей Зара.

«Фотокарточка из 80-х. И вы правильно сказали в комментах. Надо включать песни из советских мультиков и рассматривать — двойной кайф. Я вообще не могу отойти от елочки… Такое было только в детстве. Сойти с ума можно. Прохожу и все время хочется разглядывать, трогать. Такой трепет во взрослой жизни давно не испытывала. А у Саши каждый день новая игрушка — любимая», — рассказала Лена Темникова.

Виктория Дайнеко в первый раз наряжала елку с дочкой: «Она рассказывала какую игрушку куда вешать. Елочка в горшке с корнями, чтобы ее жизнь не прекращалась после Новогодних каникул, а наоборот потом смогла продолжиться на улице в земле».

Денис Клявер тоже привлек сына к приятному процессу: «Единственный праздник, который всегда вызывает у меня детское счастье и радость — это Новый год! Дядька вроде большой, а все в сказки верю. Ну реально. Каждый раз почему-то возникает трепетное ожидание чуда, какого-то волшебства. И от этого всегда так тепло на душе. Поэтому мы стараемся максимально рано погрузиться в атмосферу празднования Нового года».

Анастасия Макеева сняла забавный ролик о том, как она наряжала елку: «Ну вот. Сам себе декоратор. Теперь у меня дома настоящий Новый год. А вы уже нарядили елочку?»

Мария Захарова поделилась хорошим настроением:

Полина Гагарина и Сергей Лазарев доверили декорирование своих елок специалистам. «Никита очень ждал появления новогодней елки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку... проблема в том, что я НЕ умею красиво наряжать елку, а так хотелось, чтобы стояло не зеленое "Нечто", а настоящая новогодняя красивая елка. Позвонил, договорился, и вуаля — у нас невероятно красивая елка и украшен дом! Ребенок счастлив! Я тоже)) Мы с нетерпением ждем Нового года, который принесет нам, я уверен, только добро, любовь и удачу. Елка искусственная, я против живых елок».

Надежда Сысоева, напротив, похвасталась живой елкой: «Впервые в моей жизни на Новый год у меня будет живая 2,5 метровая красавица! Это Канадская пихта. Она огромная и очень вкусно пахнет Новым годом», — радуется звезда шоу «Comedy Woman».

Самой стильной в нашей ленте стала, пожалуй, елка Донателлы Версаче:

Какие елки нравятся вам — украшенные профессионалами или членами семьи?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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