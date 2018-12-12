Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Зара и другие звезды показали свои новогодние елки

До Нового года осталось совсем немного, центральные улицы крупных городов запружены автомобилями, а торговые центры — людьми. Все стараются успеть украсить дома, елки, запастись продуктами для новогоднего стола. Звезды — не исключение.

«Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый год», — радуется Ани Лорак. «Нарядили нашу елочку. Чудеса на подходе», — вторит ей Зара.

«Фотокарточка из 80-х. И вы правильно сказали в комментах. Надо включать песни из советских мультиков и рассматривать — двойной кайф. Я вообще не могу отойти от елочки… Такое было только в детстве. Сойти с ума можно. Прохожу и все время хочется разглядывать, трогать. Такой трепет во взрослой жизни давно не испытывала. А у Саши каждый день новая игрушка — любимая», — рассказала Лена Темникова.

Виктория Дайнеко в первый раз наряжала елку с дочкой: «Она рассказывала какую игрушку куда вешать. Елочка в горшке с корнями, чтобы ее жизнь не прекращалась после Новогодних каникул, а наоборот потом смогла продолжиться на улице в земле».

Денис Клявер тоже привлек сына к приятному процессу: «Единственный праздник, который всегда вызывает у меня детское счастье и радость — это Новый год! Дядька вроде большой, а все в сказки верю. Ну реально. Каждый раз почему-то возникает трепетное ожидание чуда, какого-то волшебства. И от этого всегда так тепло на душе. Поэтому мы стараемся максимально рано погрузиться в атмосферу празднования Нового года».

Анастасия Макеева сняла забавный ролик о том, как она наряжала елку: «Ну вот. Сам себе декоратор. Теперь у меня дома настоящий Новый год. А вы уже нарядили елочку?»