«Это любовь»: Сергей Лазарев показал первого кавалера 3-летней дочери
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Фото: www.starface.ru
Сергей Лазарев посетил концерт Ани Лорак, прошедший в одном из отелей Анталии. На концерте артист был в компании детей, по крайней мере, с ним была трехлетняя дочь Аня.
Наслаждаясь шоу, Лазарев опубликовал в сторис Instagram серию коротких видео. Среди них - ролик, в котором Аня танцует с неким мальчиком. «А у Аниты кавалер! Вы не понимаете, это первая любовь!», - эмоционально подписал Лазарев это видео. За кадром слышен его голос. «Анечка, у тебя новый кавалер?», - шутливо спрашивает он дочку.
Напомним, что Сергей Лазарев, которому в апреле исполнится 39 лет, воспитывает двух детей - Никиту и Аню. Никита, родившийся в 2014 году, сейчас учится в первом классе. Ане до школы еще далеко - ей нет и четырех лет. Артист занимается воспитанием детей один, но уверен, что количество родителей неважно, главное - чтобы дети ощущали любовь. «Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей,», — говорил Сергей Лазарев в 2019 году в интервью StarHit.
Фото: Instagram Сергея Лазарева