«Это любовь»: Сергей Лазарев показал первого кавалера 3-летней дочери

Напомним, что Сергей Лазарев, которому в апреле исполнится 39 лет, воспитывает двух детей - Никиту и Аню. Никита, родившийся в 2014 году, сейчас учится в первом классе. Ане до школы еще далеко - ей нет и четырех лет. Артист занимается воспитанием детей один, но уверен, что количество родителей неважно, главное - чтобы дети ощущали любовь. «Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей,», — говорил Сергей Лазарев в 2019 году в интервью StarHit.

Фото: Instagram Сергея Лазарева