Сергей Лазарев отметил дни рождения сына и матери: «Второй день отходим от праздника»
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Фото: Instagram
Исполнитель Сергей Лазарев особенно нежно привязан к своей семье и старается все свое свободное время проводить у домашнего очага. Именно поэтому в дни рождения родственников певец старается сделать праздник незабываемым. И как раз пару дней назад Лазарев поздравил сразу двух именинников: сына Никиту и маму Валентину Викторовну.
Помимо поздравления в социальной сети Instagram, в которой Лазарев написал пост, полный нежности, признаний любви и теплых слов, артист подготовил для любимой мамы и сына необычные торты в форме шара, которые сначала необходимо разбить.
Внутри шаров были обнаружены другие торты поменьше, на каждом из которых было написано имя именинника и слеплена его фотография. На этом сладкое наслаждение не закончилось. Сын в честь семилетия получил большой красочный торт с персонажем из мультфильма «Наруто». Как заявляет сам Сергей Лазарев, праздничный стол они все еще доедают.