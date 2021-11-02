Сергей Лазарев отметил дни рождения сына и матери: «Второй день отходим от праздника»

Исполнитель Сергей Лазарев особенно нежно привязан к своей семье и старается все свое свободное время проводить у домашнего очага. Именно поэтому в дни рождения родственников певец старается сделать праздник незабываемым. И как раз пару дней назад Лазарев поздравил сразу двух именинников: сына Никиту и маму Валентину Викторовну.

Помимо поздравления в социальной сети Instagram, в которой Лазарев написал пост, полный нежности, признаний любви и теплых слов, артист подготовил для любимой мамы и сына необычные торты в форме шара, которые сначала необходимо разбить.