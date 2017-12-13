Сергей Лазарев прокомментировал слухи о тайном браке.

Когда поклонники Сергея Лазарева узнали, что у него есть сын, они были крайне удивлены. Артист около трех лет скрывал факт наличия наследника и возлюбленной. Теперь Сеть пестрит сообщениями о тайном браке певца. В недавнем интервью он прокомментировал эти слухи.

«Я очень спокойно отношусь к институту брака, не считаю, что люди должны вступать в брак, чтобы доказать свою любовь, а ребенок может родиться и вне брака, главное, чтобы его окружали любовью и уделяли внимание», — сообщил он Peopletalk.

«В последнее время очень часто пишут, что я женат (причем, что уже совсем бред, мне приписывают женитьбу как на женщинах, так и на мужчинах). Я очень хочу развеять этот слух — я не женат (ни на ком!), и в ближайшее время не собираюсь», — отрезал Сергей.

А как считаете вы, нужно ли жениться, когда в паре появляются дети? Или это нужно делать, когда они еще на стадии планирования?

Фото: instagram