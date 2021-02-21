Дава — детектив, слезы Папунаишвили и достойный победитель: чем запомнился финал шоу «Танцы со звездами»
Фото: Instagram
Побороться за первое место смогли лишь пять пар. По традиции в начале шоу проект покинули три пары. Из-за травмы ноги одному из лидеров «Танцев со звездами» Дмитрию Лысенкову пришлось покинуть проект вместе со своей партнершей Ольгой Николаевой. Паре Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой удалось обойти таких сильных конкурентов как Екатерина Гусева, Антон Шагин, Екатерина Шпица и Дава.
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, который получил травму в начале проекта, смог дойти до финала вместе со своей партнершей Дарьей Палей и получить высшие оценки жюри. К слову, паре не хватило лишь одного балла до выигрыша. Они завоевали серебро.
Сергей Лазарев и Екатерина Осипова победили по результатам зрительского голосования и баллов жюри. Кстати, пара на протяжении всего проекта занимала лидерские позиции. А вот третье место заслужила пара Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили.
А вы смотрели проект? За какую пару болели и кого поддерживали? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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