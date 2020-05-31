Сергей Глушко нежно поздравил Наташу Королеву с днем рождения: «Люблю тебя безмерно!»

В последний день весны свой день рождения отмечает одна из самых позитивных артисток отечественной эстрады Наташа Королева. В этом году певице исполнилось 47 лет. «Дражайшей женщине моей (после мамы) посвящается…. С Днем Рождения! ❤❤❤❤Люблю тебя безмерно!❤💋…извини, формат инстаграма не смог вместить ВСЮ мою любовь к тебе..😁😊💋».