Сергей Глушко нежно поздравил Наташу Королеву с днем рождения: «Люблю тебя безмерно!»
Фото: Instagram Наташи Королевой
В последний день весны свой день рождения отмечает одна из самых позитивных артисток отечественной эстрады Наташа Королева. В этом году певице исполнилось 47 лет. «Дражайшей женщине моей (после мамы) посвящается…. С Днем Рождения! ❤❤❤❤Люблю тебя безмерно!❤💋…извини, формат инстаграма не смог вместить ВСЮ мою любовь к тебе..😁😊💋».
В своем блоге Королева поделилась снимком в стильной белой шляпе с черной лентой: «Ну, здравствуй, мой 47 годик !!! Интересно, каким ты будешь? 😜#наташакоролева #деньрождения».
«С днём рождения, Наташа!» — написал Максим Галкин.
«Натуся!!! С Днём Рождения!! Ты Солнышко❤️❤️❤️ Свети Всегда!!!» — поздравила коллегу Лолита Милявская.
«С днём рождения, Ната❤️👏🌹🌹🌹Дорогая!Здоровья и вдохновения 😘», — присоединился к поздравлениям Денис Клявер.
«С Днём Рождения 🎁💐🎂», — лаконично написала Ирина Круг.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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