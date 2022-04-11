Сергей Гармаш рассказал об агрессии со стороны Олега Янковского на съемках фильма

Во время съемок фильма «Любовник» в 2002 году Гармаш и Янковский оказались партнерами. В кадре они изображали двух мужчин, которые любили одну женщину.

Актеры долго притирались друг к другу. Сергей Гармаш до сих пор помнит, как Олег Янковский дал ему совет перед очередным мотором: «После этих слов возьми паузу. Немного подумай, а потом ответь». «Я так и сделал, потому что понял — это правильно», — сказал актер.

Через некоторое время дружелюбная подсказка резко обратилась в претензию. «Отвел меня в сторону, жестко взял за куртку и сказал: «Знаешь, если ты думаешь, что я буду тебе что-то говорить, а ты не будешь делать того же самого по отношению ко мне, мы не будем партнерами», — вспомнил Гармаш в одном из выпусков «Легенды» RTVi.

С тех пор отношение Сергея к работе изменилось. Он всегда готов поделиться опытом и дать совет менее опытному актеру. «Но при этом я невероятно рад, когда кто-то из молодых артистов мне что-то посоветует или подскажет. «Вам лучше сделать так», — это прекрасно! Я этого прошу сам», — отметил актер.