Сергей Гармаш назвал основные методы, которые применял в воспитании своих детей

Сергей Гармаш признается, что он жесткий отец. Однако в воспитании детей он использовал метод кнута и пряника. Напомним, что у Сергея есть сын Иван и дочь Дарья. Гармаш отметил, что никогда не применял физические наказания и не бил ремнем своих детей, как это было принято раньше во многих семьях.

По словам актера, на его наследниках отлично работал метод подкупа. В разговоре с RTVI он вспомнил забавный случай: «Моя дочь закончила 8-й класс и уехала на каникулы к бабушке. Тогда только-только появились кнопочные мобильные телефоны. И вот я получил от нее СМС: «Успокойся, папа. Я читаю «Идиота» уже не за велосипед».

Разница в возрасте у дочери и сына Сергея составляет целых 18 лет. Актер отмечает, что к Ивану, который младше своей сестры, было больше внимания и его воспитанием занимались более ответственно. Причина в том, что с возрастом у артиста появилось больше свободного времени и опыта в обращении с детьми.