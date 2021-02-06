Сергей Бурунов со слезами на глазах рассказал о себе: «Я — самозванец и мечтатель»

У Сергея Бурунова, популярного актера, извилистая судьба. Учеба в военном училище по специальности «летчик-инженер», потом эстрадно-цирковое училище, и, наконец, учеба в театральном институте имени Щукина. О своей жизни и актерской карьере звезда рассказал в эфире передачи «2 ВЕРНИК 2».

Как иронично заметили братья, актер работает 365 дней в году, одновременно участвуя в нескольких проектах. Сергей отмечает, что огромное счастье уметь говорить «нет» и «прощать людей». У звезды были 5 проектов одновременно, в том числе крупнейшие сериалы — «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублевки» и «Арест». Актер даже не предполагал, что его жизнь станет такой. Сергей долгое время служил в «Театре Сатиры», где исполнял эпизодические роли. На тот момент ему было 26 лет: «Захотел быть артистом, стал!». Сергей также подчеркнул, что много времени занимался озвучиванием фильмов и продолжает это делать сейчас.