Сергей Бурунов со слезами на глазах рассказал о себе: «Я — самозванец и мечтатель»
Фото: @sergeyburunovofficial / Instagram
У Сергея Бурунова, популярного актера, извилистая судьба. Учеба в военном училище по специальности «летчик-инженер», потом эстрадно-цирковое училище, и, наконец, учеба в театральном институте имени Щукина. О своей жизни и актерской карьере звезда рассказал в эфире передачи «2 ВЕРНИК 2».
Как иронично заметили братья, актер работает 365 дней в году, одновременно участвуя в нескольких проектах. Сергей отмечает, что огромное счастье уметь говорить «нет» и «прощать людей». У звезды были 5 проектов одновременно, в том числе крупнейшие сериалы — «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублевки» и «Арест». Актер даже не предполагал, что его жизнь станет такой. Сергей долгое время служил в «Театре Сатиры», где исполнял эпизодические роли. На тот момент ему было 26 лет: «Захотел быть артистом, стал!». Сергей также подчеркнул, что много времени занимался озвучиванием фильмов и продолжает это делать сейчас.
Фото: Сергей Бурунов. 2 ВЕРНИК 2 / @Телеканал Культура / YouTube
Актер часто задается вопросом «Зачем я пришел в эту профессию?». Сергей вспомнил, что отлично исполнял танцевальные номера, заслуживая похвалы: «Барышников ты мой!», кричал ему педагог. Сам себя звезда называет «Самозванцем» и «Мечтателем». Полякова актер нежно назвал «спасательным кругом», который взял его в сериал «Полицейский с Рублевки». Сергей не раз в передаче повторил слова Чехова: «Я сам себе неинтересен», подчеркнув, насколько нужно перевоплощаться в свою роль.
Звезда подчеркнул, что ему свойственная эмоциональная незрелость — он «чувствует себя на 10». После того, как Сергей покинул летное учреждение и решил стать актером. Семья поддержала его решение, но не сразу. По его воспоминаниям мама сначала сказала: «Сначала нормальное образование получи, а потом ногами дрыгать будешь». Актера сразу взяли на второй курс университета.
Фото: Сергей Бурунов. 2 ВЕРНИК 2 / @Телеканал Культура / YouTube
Сергей признался, что часто разочаровывался в людях: «В силу своей мечтательности наделял людей теми качествами, которых у них нет», именно поэтому он редко, кому доверял в жизни. Игорь Верник затронул очень болезненную для актера тему, связанную с его мамой, и поспешил его поддержать: «Посмотри, как тебя любят. Сколько жизней ты меняешь». Сергей не смог сдержать слез и расчувствовался перед братьями, а затем обнял их за теплые слова.
Напомним, что Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и озвучивания, пародист. Известен участием в российском телевизионном шоу «Большая разница» на «Первом канале». В рамках программы спародировал наибольшее количество персон и имеет наивысший зрительский рейтинг и интерес. В 2019 году стал лауреатом премии «ТЭФИ» за лучшую мужскую роль в сериале «Мылодрама». Кроме того, актер стал звездой сериала «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и «Содержанки».
Фото и видео: @sergeyburunovofficial / Instagram
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