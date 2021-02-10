Сергей Бурунов о популярности: «Из дома не могу выйти»

Сергей Бурунов в преддверии выхода сериала «Родные» рассказал о съёмках и настигшей его популярности. По словам Бурунова в беседе с «Комсомольской правдой», хотя великим и легендарным актером он себя пока не ощущает, но люди на улицах его узнают.

«Я из дома не могу выйти, не то что в магазин! Весь район знает, где я живу и какая у меня машина. Естественно, в «Ашан» или «Мегу» вход мне не очень-то открыт - можно оттуда и не вернуться. Негативных сторон я в этом не вижу, но иногда все-таки хочется пожить человеческой жизнью. Праздно пошататься, как раньше, когда я никому на фиг не нужен был. Но уже не получается. В любой бар не зайдешь. Один мой знакомый, тоже известный человек, как-то зашел. Попытался заказать напиток за стойкой, и тут же к нему подвалил какой-то мужик - «Ты артист, да?» - и с силой ткнул ему пальцем прямо в нос».

Сам он, по его словам, скромный, не пользуется ни услугами охранников, ни личного визажиста, да и в поездах ездит в обычном купе.

Актер признаётся, что сериал сблизил его с певицей Монеточкой, которая тоже принимает в нем участие. Ранее он даже успел погулять на ее свадьбе.

«Мы быстро нашли общий язык, она оказалась чудесной девочкой, талантливой, женственной. Барышней из XIX века».

«После съемок в «Родных» я зауважал ее еще больше. Это был тяжелый проект, нам там всем досталось по полной, но она это с мужеством выдержала, за что я ей и аплодирую стоя», – отмечает он.

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